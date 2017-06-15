В США от рака легких скончался журналист Виктора Топаллер

Известный журналист и режиссер Виктор Топалер, сотрудничавший с крупными русскоязычными издательствами и телеканалами в Израиле и США, скончался в возрасте 59 лет. О кончине культурного деятеля рассказал его сын Алексей Топалер.

"Отец скончался вчера днем в одной из Нью-йоркских клиник, после некоторого времени борьбы с раковой опухолью. Однако, к сожалению, борьба со смертельной болезнью закончилась летально. Он был очень светлым, честным, бескомпромиссный и очень талантливый", - прокомментировал сын Виктора.

Точное место и время, где будет проведена церемония прощания на данный момент пока не оглашалось. Буквально через полчаса, после того, как родные узнали о смерти близкого человека, им стали поступать звонки и сообщения со словами соболезнований.

Эта новость очень быстро расползлась, однако СМИ из России узнали о случившемся совсем недавно. Очень многие известные личности включая Ксению Ларину и Ефиму Шифрину, они выложили об этом посты в на своих страницах в социальных сетях. Виктор Топалер был рожден в Москве в 1958 году, он закончил факультет театральной режиссуры ГИТИСа, и всю жизнь деятель посвятил творчеству.