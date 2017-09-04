Стало известно, кто получит наследство покойного Михаила Державина

10 января на 82 году жизни скончался знаменитый актер Михаил Державин. СМИ стало известно о том, кто претендует на его многомиллионное наследство.

По версии российских СМИ, у Державина осталось только два прямых наследника. Ими являются его третья супруга Роксана Бабаян, а также дочь от второго брака Мария Буденная. Пока неизвестно, как женщины поделят наследство покойного актера, многие надеются, что наследницы смогут все решить мирным путем.

После себя Михаил Державин оставил имущество, общая сумма которого составляет около 32 миллионов рублей. Так, его квартиру в Арбатском переулке оценили в 22 миллиона рублей, а дом в Подмосковье - в 10 миллионов.