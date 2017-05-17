Джигурда страстно поцеловал под юбкой Ольги Бузовой

Шоумен Никита Джигурда был приглашен на выпуск телешоу "Дом 2", для того, чтобы разобраться в отношениях беременной Ольги Рапунцель и ее возлюбленного Дмитрия Дмтриенко. Пара находится на грани развода, однако в последний решающий момент пара решает сохранить брак.

Это и обсуждалось в выпуске программы в прямом эфире. Джигурда пришел на программу в наряде доброго волшебника, Джигурда дал совет паре сохранить брак ради ребенка. И позже резко переключил внимание на телеведущую проекта Ольгу Бузову. На ее примере он решил показать, как нужно мириться с возлюбленной.

Артист сделал это любимым наглядным способом. Он пояснил, что для того, чтобы помириться с любимой, ей необходимо целовать ноги, и продемонстрировал это лично. Он склонился перед рядом сидящей Бузовой и начал целовать ее колени, поднимаясь по ее бедру и выше. Ольга стеснительно смеялась, но терпела. Не так давно она призналась поклонникам, что полового акта у нее не было полтора года.

Однако воздержание еще не настолько добило Ольгу, чтобы она благосклонно ответила на ласки Никиты. В финале прямого эфира Джигурда продемонстрировал свое горловое пение и исполнил песню Бузовой "Мало половин", позже покружил ведущую на одной руке и поразил всех окружающих.