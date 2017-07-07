Стало известно, что летом 2017 года глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск невзначай посетил секс-вечеринку, где поговорил о технологиях. Он пробыл там всего несколько часов и ушел. Об этом рассказал его представитель, оправдывая цитату из книги Эмили Чанг.

Накануне были опубликованы цитаты из произведения Эмили Чанг, которое он назвал «Бротопия». В нем он рассказывал, что летом прошедшего года в Калифорнии проходила шумная секс-вечеринка. Ее собирал бизнесмен Стив Джурветсон. Автор книги указывал, что на вечеринке гости употребляли наркотики, а позже устроили оргию.

Такие слова могут сильно подпортить репутацию Илона Маска, поэтому его представитель поспешил объяснить ситуацию. Он заявил, что президент компании SpaceX не был в курсе истинных мотивов и планов собравшихся. Когда его пригласили, он думал, что это обычный «костюмированный корпоратив». К тому же, он пробыл там совсем недолго, и пришел лишь затем, чтобы поговорить с некоторыми предпринимателями о руководстве компаниями.