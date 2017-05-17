Анастасия Волочкова унизила в Instagram бедных людей

Подписчики Анастасии Волочковой пишут, что балерина переступила грань дозволенного, так открыто унижая финансовое состояние других.





Как рассказали журналисты «Версия Инфо», на странице балерины в социальной сети появилась запись, опубликованная Волочковой с Мальдивских островов. Звучит она так: «Это счастье - оказаться на необитаемом острове! Убежать от всех, укрывшись мальдивскими сводами. И не знать и не видеть никого. А вы можете себе такую свободу позволить? Я-ДА!» - заявляет артистка.



Такая позиция вызвала возмущение у фанатов. Они уверены, что этим постом Анастасия унизила всех, кто не имеет больших доходов и «богатых мужчин» рядом, поэтому они не могут себе позволить уединиться на одиноком пляже. Подписчики также отметили, что по-настоящему счастливый человек не станет приятное время освещать в соцсети и ещё этим принижать достоинство других. «Ну, это уже явный перебор. Вы или реально настолько глупы, или прикидываетесь…Это уже даже не смешно», «От сытости люди тупеют», «Ну, Анастасия, это совсем не достойно Вас!» - пишут обиженные поклонники. Кто-то даже посоветовал балерине обратиться к психологу по возвращению.