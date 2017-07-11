Пятеро женщин обвинили актера Джеймса Франко в сексуальной эксплуатации

Группа из пяти женщин выдвинули обвинения актеру Джеймсу Франко в сексуальной эксплуатации. Об этом сообщили Los Angeles Times.

Четверо из них являются экс-студентками киношколы артиста, а одна назвала Франко своим гуру. Подчеркивается, что девушки были согласны на все поступавшие предложения, считая, что это неким образом отразится на их карьере. Хотя прекрасно осознавали, что актер злоупотребляет своими привилегиями.

Подчеркнем, что первая «весть» пришла со стороны актрисы Вайолет Пэли, которую актер якобы принуждал к интимным отношениям. Буквально сразу после жалоб Пэли, другая женщина, пожаловавшись, что Джеймс заставлял сниматься обнаженной, платив при этом 100 долларов за час.

Джеймс Эдвард Франко родом из Калифорнии. Актер кино и театра. На экранах появился на конце девяностых годов. На сегодняшний момент сыграл более чем в 140 кинокартинах.