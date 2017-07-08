Солистка SEREBRO закрутила лесбийский роман

Солистка SEREBRO Ольга Серябкина закрутила лесбийский роман, как считают подписчики. Такие подозрения появились в связи с тем, что на Бали артистка отдыхает именно с Екатериной Кищук, новой участницей коллектива, как сообщает VladTime.

Поклонники задумались о том, что если бы это был именно отдых для всей группы SEREBRO, то явно забыли про третью участницу. Вышло, что Ольга Серябкина загорает на пляже именно с одной девушкой, и это навело фанатов на соответствующие мысли. По всей видимости, мужчины по крайней мере двух из трёх участниц SEREBRO явно не интересуют.

Однако интернет-пользователи не раскритиковали предполагаемую пару. Они стали интересоваться, скоро ли будет свадьба у певиц, а также пожелали нормальной реакции общества, если у девушек действительно есть чувства. Поведение Ольги Серябкиной и Екатерины Кищук было признано милым и соответствующим характеристике идеальной пары.