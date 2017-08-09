Актёр театра и кино Александр Олешко получил престижное членство в Академии Российского телевидения.





За 23-летний стаж работы на телевидении Александр Олешко был удостоен одной из главных наград каждого артиста. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram. «Получил уведомление и поздравление. Спасибо! На телевидении я работаю с 1995года. Практически без перерывов», - начал благодарственную речь актёр. Там же он упомянул о том, что хоть и является артистом сцены театра и кинематографа, но свою жизнь без телевизионных «вставок» не представляет.



Он также поблагодарил верных зрителей за понимание и то, что были с ним на протяжении всех этих лет. Они, в свою очередь, поздравили актёра с членством и уверили Александра, что он достоин его не меньше, чем кто-либо другой. Издание «Версия Инфо» напоминает, что среди десятков именитых членов Академии находят Елена Малышева, Дмитрий Киселёв, Андрей Малахов, Тина Канделаки и многие другие.