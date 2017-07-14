Наполовину оголённая Серябкина почувствовала мудрость в компании совы

Наполовину оголённая солистка музыкально группы SEREBRO Серябкина почувствовала мудрость в компании совы, по данным VladTime. Как отмечает артистка в подписи к фотографии в Instagram, она в этот момент – Афина, то есть, сексуальная, умная и грациозная.

Также, по словам Ольги Серябкиной, поскольку совы являются хищницами, то в этом они тоже схожи с женщинами. Чего хотят данные птицы в конкретный момент, можно понять по тому, как они смотрят и двигаются, и это опять является одной из характеристик для дам. По мнению фанатов, большие глаза Ольги Серябкиной дают ей большую схожесть с совой.

Некоторым стало интересно, какими линзами воспользовалась исполнительница для фотографии, а также их удивило, как знаменитость может говорить о мудрости, если она наполовину оголена. Других покоробило, что первоначально в посте стояла Афродита, и только после возмущённых комментариев Ольга Серябкина подкорректировала слова.