Панин должен ГИБДД 250 тысяч рублей

Скандально известный актер Алексей Панин насобирал штрафов от ГИБДД практически на 250 тысяч рублей. О штрафах знаменитости рассказали его друзья.

Как рассказал друг Панина, который представился Владимиром, в 2017 году у актера насобиралось около 100 квитанций от ГИБДД на общую сумму примерно в 250 тысяч рублей. По словам друга Панина, это связано с тем, что прошлый год у знаменитости был довольно сложно. Сначала он ругался со своей бывшей супругой Юлей, которая пыталась отнять у него дочь Нюсю, практически сразу после этого он расстался с девушкой Ольгой.

В связи с этим Панин сильно переживал и давил на педаль газа. Владимир также выразил надежду, что в скором времени Панин все же погасит штрафы, ведь деньги у него имеются.

Сам же актер пока не спешит комментировать сложившуюся ситуацию. Он заявил журналистам, что не намерен выносить свои проблемы на всеобщее обозрение и пусть СМИ беседуют о них с тем, кто привык жаловаться на жизненные неурядицы.