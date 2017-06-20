Из-за Ольги Бузовой 4-летняя девочка спела про пенисы

Ольга Бузова недавно предложила поклонникам перепеть её композицию «Wi-Fi». Поучаствовать в этом решила и маленькая девочка, которой исполнилось всего 4 года, как сообщает VistaNews.

Ребёнок полностью повторил в ролике фразу «Меня ты хочешь, а получишь ***». Интернет-пользователей поразило, куда смотрит мать, что позволяет такой маленькой девочке исполнять композиции, где есть упоминание мужских половых органов. Люди высказали претензии также и к Ольге Бузовой.

Артистка не ставила ограничения по полу и возрасту на каверы для «Wi-Fi». В итоге оказалось, что больше всего видео на эту тему от трансвеститов, просто накрашенных мужчин, а также маленьких детей. Маму вышеупомянутой девочки попросили заняться удалением ролика, а в дальнейшем следить за тем, чтобы композиции, которые слушает дочь, не выходили так сильно за пределы её возраста.