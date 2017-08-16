Фадеев прокомментировал слухи о своей свадьбе с Наргиз Закировой

Популярный российский продюсер Максим Фадеев поделился с поклонниками причиной, послужившей для для столь необычного подарка певице Наргиз Закировой.

На самом деле, сделанный подарок свидетельствует не о намерении Максима Фадеева взять в жены Наргиз, а о том, что Закирова стала частичкой большой семьи артистов, которых продвигает Фадеев.

Сделанный ним подарок на этот Новый год - золотое кольцо - было надето самим продюсером на палец девушки. Но это отнюдь не значит, что они теперь помолвлены. Подобные кольца преподносятся всем артистам, которые становятся членами большой семьи. На нем присутствуют знаки и символы, имеющие определенное значение.

В комментариях под фото преданные фанаты поделились, что не поверили в возможную интригу между ними и искренне поблагодарили продюсера за честность перед поклонниками.