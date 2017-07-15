Эксперт: история изнасилования Шурыгиной запланированная пиар-акция

Известный эксперт по черному пиару Антон Вуйма рассказал свое виденье ситуации с изнасилованием Дианы Шурыгиной. По его мнению, весь этот скандал – хорошо спланированная пиар-компания для обогащения семей Шурыгиной и Семенова.

Чёрный пиарщик Антон Вуйма решил рассказать журналистам о своем видении ситуации с изнасилованием несовершеннолетней Дианы Шурыгиной в 2016 году. Тогда в программе «Пусть говорят» рассказали об истории с изнасилованием девочки. Ею оказалась Диана Шурыгина. Дело было необычным, так как девушка вела себя так, что многие сомневались на счет правдивости ее слов.



После выхода программы, популярность жертвы взросла в разы. Ее начали приглашать на телевизионные программы, интервью, сообщали даже о фильмах. На этом семья Шурыгиных начали зарабатывать.



Сергея Семенова обвинили в изнасиловании и посадили в колонию строго режима на восемь лет. На днях его уже освободили по УДО. Практически, насильник провел один год в тюрьме за столь резонансное дело.



Антон Вуйма говорит, что это дело было сфабриковано, так как обе семьи нуждались в финансовой поддержке. Семеновы должны были деньги банку. Поэтому они и додумались провернуть подобную схему. Сейчас интервью главных фигурантов дела обходится в приличную сумму. У Сергея даже появился свой «продюсер». Его сестра отвечает за то, кому будет давать интервью брат, и сколько это будет стоить.