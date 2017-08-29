Наташу Королёву обвинили в неграмотности

Наташу Королеву обвинили в неграмотности, найдя ошибки в комментарии по поводу отдыха в Майами в Instagram. Поклонников возмутило то, что артистка неправильно написала название города, а также ошиблась с пробелами и запятыми, как сообщает HotGeo.

По словам Наташи Королевой, курорт её встретил не очень приветливо. Исполнительница выразила надежду, что дальше будет теплее. Это также удивило подписчиков, которые отметили, что артистке стоит в таком случае сравнить температуру в России и особенно на севере страны. Например, испытать на себе якутские морозы, где бывает и минус 50 градусов.

Что касается ошибок в правописании, то поклонники назвали это позором для Наташи Королёвой. По их словам, взрослой женщине стоит постыдиться за такую неграмотность.