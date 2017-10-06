Вайнштейн согласовал с женой новые условия раздела имущества в случае развода

Американский продюсер Харви Вайнштейн согласовал со своей супругой Джорджиной Чапмен условия раздела имущества в случае развода. Отмечается, что новый договор полностью отличается от того, что они заключали до свадьбы.

Как стало известно, недавно Харви Вайнштейн вместе со своей супругой согласовали новые условия договора по поводу раздела имущества в случае развода. При этом отмечается, что документы на расторжение брака продюсер с женой так и не подали. Новые договоренности полностью отличаются от тех, что супруги составляли еще до заключения брака.

В соглашении, заключенном до свадьбы, супруга Вайнштейна в случае развода полагалось получить по 400 тысяч долларов за каждый год брака. Теперь же Чапмен после развода получит по 700 тысяч долларов за каждый год брака. Помимо этого, продюсер будет должен компенсировать супруге расходы на жилье и помогать материально, так что примерно общая сумма составит более 11 миллионов долларов.

Стоит отметить, что несмотря на такие соблазнительные условия раздела имущества после развода, Чапмен все же не стала подавать на развод, видимо, она сомневается в причастности мужа ко всем обвинениям в сексуальных домогательствах, которые выдвигали против него многочисленные звезды шоу-бизнеса.