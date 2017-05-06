Ольга Бузова считает себя большим трудоголиком

Певица и телеведущая Ольга Бузова в посте в социальной сети призналась, что считает себя трудоголиком, который готов отложить долгожданный отдых из-за работы.





Запись появилась на странице Бузовой в Instagram. Ольга уже говорила подписчикам, что 11 января улетает на отдых в тёплые страны. Последнее фото из Москвы певица сопроводила такой подписью: «Я даже сегодня в день отлёта работала. В этом вся я, и если б в последний момент мне сказали бы, что намечается съёмка в кино, или интересная работа, я бы реально все отменила.» Но там же артистка говорит, что понимает важность перерывов в работе.



Фанаты поддержали любимую исполнительницу и пожелали ей быстрее восстановить силы и чаще делиться фотографиями. Некоторые поклонники уже ждут, когда недоброжелатели начнут критиковать Ольгу за скромные формы в купальнике. «Скоро комментаторы начнут обсуждать тему «а где грудь», зачем попу показываешь и тд...Ольга, терпения вам и, надеюсь, вы эту ересь не читаете», - подбадривают кумира фанаты.