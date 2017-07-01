Екатерина Старшова рассказала о своем запретном желании

16-летняя актриса Екатерина Старшова, которая более известна по роли Пуговки из "Папиных дочек", рассказала фанатоам о своем самом запретном желании. По словам девушки, ей очень хочется украсть булочку с сыром.

На своей странице в социальной сети Екатерина Старшова опубликовала видеоролик, в котором призналась фанатам в самом запретном желании. На вопрос подружек, что же она хочет своровать, Старшова отметила, что это булка сыром. После ее фразы подруги залились смехом, видео также вызвало смех и поклонников актрисы.

Многие фанаты в комментариях принялись рассказывать о своей любви к сырным булкам, другие же стали расхваливать внешность Старшовой. Они отметили, что на этом ролике актриса вовсе как "Зайка", а ее нос напоминает маленькую пуговичку.

Опубликованный ролик за короткий период времени успел собрать более 30 тысяч отметок "мне нравится", фанаты отметили, что все никак не могут перестать смотреть видео.