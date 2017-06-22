В Мексике сняли свою версию русского фильма "Горько"

О том, что в студии Bazelevs продали права на адаптацию кинофильма "Горько", мексиканцы узнали еще в марте в 2016 году. Переснять свадьбу по своей версии решили режиссеры киностудии Itaka Films и Lemon Films.

Также стало известно, что кинолента появится в прокате во всех станах Латинской Америки весной 2018 года под названием "Свадьба" («La boda»), и в роли режиссера предстанет Сантьяго Лимон, он стал участником кинофестиваля в Лас-Вегасе и Чикаго. На данный момент огласили только имя режиссера, так как фильм был переименован, и дату релиза перенесли на один год. Премьеру киноленты «Пока свадьба не разлучит нас» запланировали на 30 марта 2018 года. Отдельное внимание стоит обратить на комментарии под трейлером кинофильма. Даже несмотря на то, что в описании к трейлеру нет не одного русского слова, основная часть комментаторов оказалась россиянами.

Кинолента "Горько" вышла на экраны еще в 2013 году и стала одной из самых успешных проектов русского кинематографа. При бюджете в 1,5 миллионов долларов фильм собрал более 25 миллионов долларов, и в 2014 году выпустили вторую часть фильма "Горько 2".