Татуировка и танцы на столе: Ольга Бузова продолжает привлекать внимание футболиста Тарасова

Очередная провокация Бузовой не осталась без внимания.

Все обещания телеведущей перед Новым годом о том, что она прекращает страдать и становится на новый жизненный путь не увенчалась успехом. От былого оптимистичного настроения не осталось и следа, так как Оля принялась опять за своё, раздражая своих подписчиков очередной выходкой, чтоб привлечь внимание своего бывшего супруга. Печальные посты, грустные стихи, постоянные упоминания о том, что она устала и хочет любви на этот раз вылились в виде эротической съёмки.

На своей странице в популярной социальной сети Instagram, она выложила небольшой видеоролик, который ярко демонстрирует свою владелицу в нижнем белье. Однако это не всё. Таким образом певица хвасталась своими новыми рисунками мехенди, которые виднелись у неё на обеих ногах и кисти рук. Этот пост сразу вызвал очередной резонанс. Некоторые посчитали это очередным выпендрёжем перед мужем, кто-то выразил недовольство, что это могут увидеть дети, а Бузова там в одних трусах. Отдельные личности отозвались довольно резко, раскритиковав "тату" как ужасную безвкусицу подтверждающую недостаток ума у Ольги. Однако на все выходки фолловеров Бузова уже никак не реагировала, ранее заявив, что делает подобного рода фото и видео не для Дмитрия, а чтоб радовать своих фанатов. Тем не менее очевидно, что телеведущая всячески старается привлечь внимание экс-супруга своей красотой, но прошлого не воротишь - он уже официально женат.

По последним сведениям, после удачных новогодних выступлений, певица собирается на отдых, которого не было у неё уже два года. Этими новостями она поделилась с подписчиками, где на фото запечатлелась в одной футболке на фоне чемоданов и груды вещей, а в руках держа своих четвероногих питомцев. Сопровождать в отпуске Ольгу будут близкие друзья, с которыми они будут отдыхать на её роскошной вилле. Певица предусмотрела, чтоб свой день рождения отметить в тёплых странах и с нетерпением ждёт отлёта.

Относительно Дмитрия, бывшего мужа Бузовой, то можно сказать, что он снова с головой окунулся в супружескую жизнь с красавицей Анастасией Костенко, которая, кстати, стала третьей по счёту супругой футболиста. Напомним, что первой супругой спортсмена была гимнастка Оксана, родившая ему дочь Ангелину, за которую сейчас спортсмен платит алименты.