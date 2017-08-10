Скончался гитарист Motorhead Эдди Кларк

В возрасте 67 лет скончался гитарист хэви-метал-группы Motorhead Эдди Кларк. Сообщается, что причиной смерти гитариста послужила пневмония.

Как стало известно, 10 января скончался последний участник классического состава группы Motorhead Эдди Кларк. О его смерти сообщили на официальном аккаунте группы в соцсети. Отмечается, что Кларк мирно умер в больнице, где проходил лечение от пневмонии.

Стоит отметить, что Эдди Кларк стал последним участником классического состава Motorhead. Так, в ноябре 2015 года умер бывший барабанщик группы Фил Тейлор, а также через месяц после него умер лидер коллектива Иэн Фрейзер.