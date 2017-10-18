В сеть слили интимное видео с известной украинской рэпершей
Вчера, 15:41 \\ Шоу-бизнес

В сети появилось видео интимного характера, на котором известная украинская рэперша МС Анюта оголяется перед камерой. Участники обсуждения этой истории пришли к выводу, что рэп не приносит ей желаемого дохода, поэтому она подрабатывает телом.

 Пользователи сети бурно обсуждают откровенный видеоролик, который неизвестные недавно слили в сеть. Запись примечательна тем, что на ней запечатлена раздевающаяся на камеру украинская рэперша МС Анюта. Она известна многим по авторским композициям «Янукович молодец» и «Не Оксимирон».

Настоящее имя девушки - Анна Морозова. Она уже предоставила свой комментарий по поводу случившегося. Вопреки мнению, что она станет отвергать информацию, МС Анюта сказала, что относится к этому равнодушно и выразила мнение, что это не должно волновать никого.

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Александра Ровер
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