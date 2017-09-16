Сергею Степанченко пришлось вызывать медиков прямо на сцену театра

Вчера днем группа медиков приехала на вызов по адресу Малая Дмитровка к театру Ленком. Врачи оказали первую медицинскую помощь актеру Сергею Степанченко, который почувствовал себя нехорошо прямо на сцене.

Причиной недомогания стали резкие скачки давления медики ссылаются на нестабильные погодные условия. Артист театра Сергей Степанченко вчера по приезду в свой театр Ленком оказался под пристальными наблюдения врачей скорой помощи.

Так, 58-летний Степанченко приехал на работу по рабочим вопросам, однако уладить их он не сумел, он почувствовал недомогание в области сердца и сильную головную боль. Сотрудники из театра вызвали бригаду скорой помощи, и врачи провели осмотр, после чего они константировали повышенное артериальное давление и низкий уровень гемоглобина в крови звезды.

После они выписали рекомендации, комплекс витамин и посоветовали Степенченко поберечь себя. На данный момент артисту стало легче.