Видео с трусами и татуировками Ольгой Бузовой возмутило поклонников

Ольга Бузова на днях разочаровала своих поклонников новым видеороликом, в котором наглядно крупным планом продемонстрировала свое нижнее белье и временные татуировки. Поклонники попросили артистку немедленно удалить неприличное видео.

Поклонники Ольги Бузовой в соцсети Instagram устроили артистке целый конфликт, когда увидели на видео, что Бузова крупным планом показывает свой оголенный живот, трусы и татуировки нарисованные хной. Многие стали оправдывать знаменитость, утверждая, что так Бузова спасается от одиночества, однако остальные интернет-пользователи попросили немедленно удалить видео.

«Я испугалась что тату, не делай, умоляю», «Господи, удали это видео со своего аккаунта и не пугай людей», «Противно смотреть на трусы Бузовой», «Такая жалкая… кроме этого у тебя вообще есть что показать?», «Ужасно и безобразно, разочаровалась в Бузовой», «Стыд и срам, Оля!», - комментировали видео пользователи Сети.