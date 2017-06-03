У Виктории Бони сместился купальник во время фотосессии

Российская актриса и телеведущая Виктория Боня продолжает отдыхать в Дубае. На одном из последних опубликованных снимков поклонники заметили, что у девушки слетел бюстгальтер.

Со съехавшим вверх бюстгальтером Боня продолжила позировать на камеру. Поклонники обратили внимание, что таким образом девушка показала часть своей груди. Ранее Боню уже упрекали в том, что она надевает на себя купальники на пару размеров меньше. Но в таком случае они просто сжимают фигуру, подчеркивая изящность груди и ягодиц, а здесь лифчик явно поднялся вверх из-за невнимательности актрисы.

Поклонники попросили Боню не спешить в следующий раз, а следить за своим внешним видом. «Вика, ну вот что ты делаешь, смотри в зеркало перед тем, как делать фото, срам просто», - написала одна из подписчиц. Несмотря на ряд негативных отзывов, снимок оценили свыше 20 тысяч человек.