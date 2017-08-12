Молодую жену Ивана Краско заподозрили в измене - СМИ

СМИ заподозрили молодую супругу Ивана Краско в измене. Предполагаемый любовник Натальи Краско опубликовал на своей странице в соцсети запись, в которой рассказал об их отношениях.

В связи с разразившимся скандалом, отечественные телеканалы решили создать целую передачу, посвященную измене Натальи Краско. На передачу был приглашен и сам Александр, любовник молодой супруги 87-летнего Ивана Краско. Он рассказал, что Наталья часто читала ему стихи, а также заявил, что никогда не сможет отказаться от чувств к пылкой крымчанке. Мужчина также отметил, что сама Наталья также испытывает к нему любовные чувства.

Во время его рассказа, на любовника налетел директор Ивана Краско, который избил мужчину. Сам любовник отметил, что представитель Краско спровоцировал драку специально для того, чтобы не лишиться работы, ведь он уже давно знает об изменах Натальи, просто сохранял молчание.