Опубликованы неизвестные фотографии матери Ким Кардашьян

Экс-возлюбленный передал журналистам ранее неизвестные фотографии Крис Дженнер, матери Ким Кардашьян. Фотограф Альфред М. Гарсия отдал снимки в распоряжение издания Daily Mail.

Женщина, ранее известная, как Кристен Мэри Хоутон в молодости была успешной сердцеедкой и до замужества трудилась в American Airlines на должности стюардессы.

Как сообщает СМИ, первый серьёзный роман у Крис Дженнер завязался в 17-летнем возрасте с Цезаре Санудо, профессиональным гольфистом. Будущая пара познакомилась на Гаваях во время гольф-турнира.

Через три года она встретила автора фотографий Альфреда М. Гарсию. За время их четырехлетних отношений мужчина смог развить у Крис Дженнер талант модели. Свидетельством тому остались на карточках, которые до этих пор видели лишь модельеры во время личных бесед с фотохудожником. Альфред М. Гарси отмечает, что девушка пользовалась популярностью у мужчин и часто каталась на дорогих автомобилях.