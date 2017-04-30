Сергей Лазарев и Влад Топалов помирились после тринадцатилетней ссоры

Накануне Сергей Лазарев опубликовал в своем Instagram фотографию с Владом Топаловым, где они стоят, по-дружески приобнявшись. В комментариях к посту Топалов написал, что его коллега до сих пор является ему родным человеком и другом.

Группа Smash!! просуществовала всего четыре года, а потом распалась. Между тем, ее солисты после этого перестали общаться и даже не здоровались при встрече. Все это огорчало поклонников расформировавшегося коллектива, и никто даже не знал истинной причины произошедшего. Наконец Лазарев и Топалов все-таки решили исправить то, что наделали и примирились. Фотоотчет об этом каждый из них отправил в свой профиль фотохостинга.

Певцы опубликовали одну и ту же фотографию, сделанную возле Royal Wellness Club. Сергей Лазарев в комментарии к своему посту написал, что они вместе пообедали и очень хорошо провели время. Влад Топалов также выразил искреннюю радость об этой встрече.