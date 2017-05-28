Уже третья дочь Анджелины Джоли перешла на брючные костюмы

Захара стала уже третьей дочерью Анджелины Джоли, которая перешла на мужской стиль одежды. 9 января она появилась в брючном костюме на в Нью-Йорке на мероприятии National Board of Review Awards.

Шайло, биологическая дочь Бреда Питта и Анджелины Джоли, в четырехлетнем возрасте начала одеваться, как мальчик, и потребовала называть себя Джоном. Не так давно её примеру в выборе одежды последовала Вивьен, которую уже неоднократно замечали в пиджаке и брюках. СМИ предполагают, что подобным образом девочка переживает развод родителей. Мать же утверждает, что она просто подчеркивает свою индивидуальность.

Теперь же предпочтения сестер начала разделять темнокожая Захара, которая до недавних пор любила надевать яркие красивые платья, подчеркивающие её женственность. На церемонию же она пришла в черных брюках и темно-синем пиджаке.