Эмма Уотсон пережила "полный комплект" сексуальных домогательств

Актриса из Великобритании Эмма Уотсон рассказала, что за всю карьеру она пережила "полный комплект" сексуальных домогательств. По словам актрисы, в Великобритании ситуация с домогательствами не лучше, чем в США.

В ходе одного из интервью Эмма Уотсон прокомментировала ситуацию с обвинениями в сексуальных домогательствах, которая сложилась в Голливуде. Она была шокирована тем, что так много женщин столкнулись с насильственными действиями в свой адрес. Уотсон также рассказала, что за свою карьеру она пережила "полный комплект" сексуальных домогательств.

Актриса также рассказала, что ситуация с домогательствами в Великобритании складывается точно такая же, как и в США, если даже не хуже.