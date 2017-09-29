Ксения Собчак взяла интервью у удалившей грудь екатеринбурженки

Ксения Собчак взяла интервью у екатеринбурженки Юлии Савиновских, у которой органы опеки забрали детей после того, как она удалила грудь. Откровенная беседа была передана в эфир в рамках телепрограммы «Герой дня».

Кандидат в президенты Ксения Собчак в рамках телевизионного шоу «Герой дня» пообщалась с женщиной из Екатеринбурга Юлией Савиновских. Ее история затронула многих, в том числе и телеведущую. В прошлом году скандал о ее решении удалить грудь обсуждал весь интернет. Из-за такого поступка сотрудники Минсоцполитики Свердловской области не позволили ее семье дальше держать под опекой двоих приемных детей и изъяли их.

Собчак интересовалась у Савиновских ее нынешней жизнью и планами на будущее. В ходе разговора гостья программы отметила, что не может слишком откровенничать по этому поводу, так как это не поспособствует решению суда в ее пользу. Также на передачу был приглашен ее супруг, который сказал, что не видит в ситуации никакой проблемы. Он поделился, что очень любит жену и поддерживает ее, однако заметил, что не смог бы принять ее как мужчину, если бы она вдруг изменила пол.