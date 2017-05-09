В Сеть выложили первый трейлер фильма "Гоголь. Вий"

10 января продюсерский центр "Среда" и телеканал "ТВ-3" выложили в Сеть первый трейлер кинокартины "Гоголь. Вий". С видеороликом можно ознакомиться в Youtube.

Фильм является сиквелом первой части, названной "Гоголь. Начало". Известно, что новый продукт появится на экранах российских кинотеатров с 5 апреля текущего года. Как и прежде, главные роли исполняют Александр Петров и Олег Меньшиков.

Создатели рассказывают, что продолжение получилось "масштабнее и сложнее" как в аспекте производства, так и в других проявлениях. Они также успели изготовить официальный постер. Среди прочего, фильм продемонстрирует зрителям зрелищное противостояние людей древнему монстру Вию в пределах стен старой часовни.