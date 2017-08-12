Рикки Мартин вышел замуж за своего бойфренда

Латиноамериканский исполнитель Рикки Мартин сыграл свадьбу со своим бойфрендом - художником Джваном Йосефом. Этим поделился с репортерами сам 46-летний певец.

Рикки Мартин стал мужем, грандиозная вечеринка состоится в ближайшие месяцы, рассказал Мартин поклонникам. С его слов, они очень хорошо подготовились к этому торжеству, для того чтобы сделать его незабываемым, даже несмотря на то, что празднования бракосочетания еще не состоялось.

Они обменялись обетом и клятвой, и подписали все необходимые документы, брачный контракт и прочее, прокомментировал радостный певец. Он поделился, что свадьба будет длиться три дня, однако еще они не определились, где конкретно будут играть торжество.

В 2010 году Рикки Мартин шокировал весь мир своим признанием о том, что он нетрадиционной ориентации. Спустя время у него родились два близнеца, которых выносила суррогатная мать.

Он признался, что не хочет останавливаться лишь на двух детях, и планирует увеличить семью. Он признался, что хочет около 10 детей. С Йосефом они закрутили роман более двух лет назад. Впервые пара появилась вместе на публике в 2016 году. И в прошлом году на одном из телешоу мужчины поделись, что они помолвлены.