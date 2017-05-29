На отдыхе Алена Водонаева предстала в образе цыганки

Алена Водонаева и Алексей Косинус недавно стали молодоженами. Сейчас они вместе наслаждаются отдыхом на Бали. Именно поэтому в социальные сети попадают фотографии из жизни Водонаевой на отдыхе. Там она примеряет различного рода наряды, в том числе и цыганского стиля.

Фотографии Алены передают все красоты и колорит местного пейзажа и архитектуры. Водонаева старается запечатлеть на память не только окружающую ее природу, но и достоинства своей фигуры. Так, она не сильно заморачивается с выбором одежды и фотографируется практически без нее. Благо температура острова позволяет такие вольности. Но было и исключение, на новых фото девушка предстала в ярко-розовом сарафане в пол с удлиненными рукавами и на бедрах, поверх платья, завязала расписной платок. Данный наряд не заставил долго ждать реакцию критиков, которые отметили схожесть Водонаевой с цыганкой, что абсолютно ее не красит. Зато фанатам образ вполне пришелся по душе.