Хейтеры обвинили футболиста Дмитрия Тарасова во лжи и безответственности

Хейтеры не смогли простить футболиста Дмитрия Тарасова за его ложь и безответственность. Комментарии с обвинениями полились на него после публикаций свадебных фотографий.

Насколько известно, недавно футболист Дмитрий Тарасов в третий раз женился. На этот раз его избранницей стала российская модель Анастасия Костенко. Скандал с участием Тарасова и Бузовой давно у всех на слуху. Поклонники светской львицы не могут смириться с «предательством» футболиста и заявляют, что «его слава зачастую расходятся с делом».

Однако сам Тарасов, комментируя расставание с Ольгой Бузовой, отмечает, что оно спровоцировано приоритетом теледивы, который та отдала карьере, но не семье.

Впрочем, как можно наблюдать, поклонников Бузовой это не убедило, и они все еще считают Тарасова лжецом.