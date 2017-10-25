Елена Исинбаева удивила своим прекрасным видом

Елена Исинбаева порадовала людей радостной улыбкой и цветущим видом, находясь на последнем месяце беременности.

Исинбаева в течении ближайших дней ожидает рождение второго ребенка, но это никоим образом не мешает девушке вести практически обыденную жизнь и достаточно времени проводить со своей дочерью. Недавно Елену видели в одном из торговых центров, где ее трехлетняя дочь резвилась, а сама Исинбаева спокойно наблюдала за ней.

Несмотря на то, что спортсменка сейчас находится на последнем месяце беременности, со стороны она выглядит замечательно. Доказывая своим внешним видом, что беременность вовсе не повод лежать ничего не делая если, конечно, она протекает без осложнений. До наступления нового года, Елена неоднократно посещала офис своего благотворительного фонда, где планировала работу на 2018 год.

Недавно гимнастка, поделилась с читателями секретом, как можно быстро привести себя в форму после родов. Как ни удивительно, она порекомендовала не бросать заниматься спортом. Естественно, не прыгать с шестом и не заниматься на силовых, а вот кардиотренажеров она советует не отказываться.