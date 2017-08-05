Экс-солистка "Серебро" перепела песню Бритни Спирс

Экс-солистка группы «Серебро» Полина Фаворская перепела песню «Oops!… I Did It Again» Бритни Спирс. Поклонники заметили, что после ухода с коллектива девушку стали чаще узнавать, как сольного исполнителя, а её внешний вид становится с каждым днём только лучше.

«Ты почему такая милая вдруг стала… Как классно перепела, круче Бритни», - стали массово писать поклонники в комментариях. Сама же Полина Фаворская просто открыла рот под фонограмму песни «Oops!… I Did It Again».

Но её жесты и мимику высоко оценили поклонники. Они попросили девушку заняться сольной карьерой и выпустить свой альбом. Некоторые дополнили, что в «Серебро» Фаворскую просто затмевала Ольга Серябкина, и поэтому девушка оставалась незаметной россиянам.