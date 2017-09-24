Невеста принца Гарри Меган Маркл удалилась из всех соцсетей

Известная американская актриса и невеста британского принца Гарри Меган Маркл удалила все свои аккаунты в социальных сетях. Подобное решение знаменитость объясняет официальной помолвкой.

Меган Маркл, звезда Голливуда и без пяти минут супруга британского принца Гарри, решила пойти против системы и окончательно удалила все свои аккаунты в социальных сетях. Во время интервью актриса пояснила, что решение это не было спонтанным, поскольку на протяжении длительного времени она не заходила ни в Instagram, ни в Facebook, ни в Twitter.

К тому же, поясняет Меган Маркл, в связи с помолвкой с членом королевской семьи она не сможет выставлять свою личную жизнь на всеобщее обозрения и допускать распространение сплетен.

В то же время, невеста принца Гарри поблагодарила своих поклонников, что были с ней в соцсетях, однако многие из них все равно расстроились из-за данной новости.