Алёну Шишкову заподозрили в увеличении груди

Модель Алёна Шишкова значительно поменялась внешне в последнее время. К таким выводам пришли поклонники, которые обратили внимание на увеличенную грудь бывшей жены Тимати.

Подписчики акцентировали внимание на том, что у Шишковой не просто увеличилась грудь, но и поменялись формы тела. Её в результате обвинили в обращении к хирургам. «Алёна, ты же молодая ещё, зачем грудь то увеличила», - написала одна из подписчиц. К ней присоединились сотни других пользователей.

В частности, многие заметили, что грудь у Шишковой стала больше и округлей, чем была ранее. Сама модель на данный момент никак не прокомментировала такие заявления от поклонников, продолжая отдыхать в Таиланде.