Подписчики раскритиковали Ольгу Бузову за статус «завидной невесты»
Подписчики раскритиковали Ольгу Бузову за статус «завидной невесты», заявив, что она уже должна думать об образе «успешной жены». Как сообщает VistaNews, возмущение вызвало интервью для журнала «Антенна», обложку которого и украсила Бузова. Артистка похвасталась этим, представ в очень интересном образе.
Однако поклонники не оценили, заявив, что Ольга Бузова ничего не делает для того, чтобы одеть на палец обручальное кольцо. Она не смогла ужиться с Дмитрием Тарасовым, а также не даёт шанса Роману Гриценко, которого считает охотником за пиаром.
Подписчики заявили, что у Ольги Бузовой слишком завышена планка в отношении кавалера. У неё были варианты, с которым можно было создать семью в 2017 году, однако артистка заявила, что все они её недостойны.