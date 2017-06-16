Подписчики раскритиковали Ольгу Бузову за статус «завидной невесты», заявив, что она уже должна думать об образе «успешной жены». Как сообщает VistaNews, возмущение вызвало интервью для журнала «Антенна», обложку которого и украсила Бузова. Артистка похвасталась этим, представ в очень интересном образе.

Однако поклонники не оценили, заявив, что Ольга Бузова ничего не делает для того, чтобы одеть на палец обручальное кольцо. Она не смогла ужиться с Дмитрием Тарасовым, а также не даёт шанса Роману Гриценко, которого считает охотником за пиаром.

Подписчики заявили, что у Ольги Бузовой слишком завышена планка в отношении кавалера. У неё были варианты, с которым можно было создать семью в 2017 году, однако артистка заявила, что все они её недостойны.