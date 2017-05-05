Порнозвезда из США Аса Акира устроила топлесс-фотосессию в метро Нью-Йорка. С ней могли сфотографироваться многочисленные очевидцы.

Накануне в США и других странах прошла акция-флешмоб, когда пассажирам метро предлагалось проехаться без штанов или юбок в общественном транспорте. Оригинальным образом решила поддержать поклонников безумства знаменитая американская актриса кинофильмов для взрослых Аса Акира.

Она не только сняла с себя юбку, но и оголила грудь перед многочисленными пассажирами нью-йоркской подземки. Нашлось немало счастливчиков, которые могли с порнозвездой сфотографироваться или просто постоять недалеко от своего кумира.

Примечательно, что актриса самого откровенного жанра искусства сделала ряд фотоснимков для известного фотографа. 32-летняя модель и актриса Аса Акира снялась в ряде популярных порнографических фильмов, но уже давно замужем.