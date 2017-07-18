Актриса Джессика Честейн не моргала две минуты и установила рекорд

Во время эфира испанского телевизионного шоу актриса Джессика Честейн установила мировой рекорд по умению долго не моргать. Она продержала глаза открытыми на протяжении 121 секунды.

Актриса Джессика Честейн более двух минут смогла не моргать, чем установила абсолютный мировой рекорд. Если предыдущая рекордсменка была способна продержать глаза открытыми 74 секунды, то Честейн – целых 121.

Запись эфира телепередачи была выставлена на страницу в социальной сети Twitter. Многие пользователи действительно восхитились выдержке актрисы, отмечая, что на это попросту больно смотреть.

Сама Джессика Честейн, комментируя свой рекорд заявляет, что было действительно больно, однако она была просто обязана это сделать.