Война между Борисовой и Кравец вышла на новый уровень

Война в соцсетях между Даной Борисовой и актрисой Алёной Кравец вышла на новый уровень. Обе звезды российского шоу-бизнеса стали посвящать оскорблениям друг друга каждую запись в Instagram.

Уже третьи сутки продолжается перепалка словами между Борисовой и Кравец. Телеведущая выдвинула обвинения против актрисы, что ей не понравились записи Кравец, которые касались непосредственно её деятельности. Актриса в свою очередь акцентировала внимание на том, что Борисова выставляет себя «святой», что стало раздражать девушку в целом.

«Люди, которые действительно «Глубоко верующие» никогда не будут опускаться, так низко и кричать на каждом углу, что они такие «святые». Человек прежде всего верит для себя, для своей души», - написала Алёна Кравец в своём блоге. Поклонники подчеркнули, что им уже надоело наблюдать, как две взрослые женщины ругаются друг с другом, как подростки.

«Ну ты же нормальная актриса, не опускайся до уровня Борисовой, как дети малые», - написала одна из подписчиц актрисы в комментариях к очередному посту, посвященному Борисовой.