Дарья Лымарь рассказала, какой должна быть идеальная фигура

Одна из участниц популярного телепроекта «Дом-2» поделилась со своими фанатами в микроблоге личной фотографией в купальнике, под которой написала объемный пост о своих размышлениях, касающихся идеальной женской фигуры.

В своих размышлениях девушка рассказала, что она отнюдь не является обладательницей фигуры, соответствующей всем нынешним параметрам красоты. У нее, как и у многих женщин, есть «проблемные» места, целлюлит и животик, но эти мелочи не мешают ей любить себя и свое тело. Если бы у Дарьи возникло желание «подогнать» себя под современные критерии красоты, ей бы нужно было скинуть не один килограмм. Также девушка подчеркнула, что худенькие представительницы прекрасного пола выглядят отнюдь не привлекательно.

Со слов Лымарь, она неоднократно пропагандировала женскую фигуру с формами, ведь как раз такое тело является очень привлекательным, однако, и не одобрила полненьких девушек.