Джеймса Франко обвинили в сексуальных домогательствах

Джеймса Франко, знаменитого голливудского актера, обвинили в сексуальных домогательствах к нескольким женщинам, в том числе - несовершеннолетней. Такие заявления предполагаемые жертвы опубликовали через аккаунты в Twitter.

Джеймс Франко начал получать обвинения в свой адрес вскоре после получения кинопремии "Золотой глобус", которую ему вручили, как победителю в номинации "Лучший актер в комедии или мюзикле" за роль в картине "Горе-творец". Среди обвинителей высказалась актриса Вайолет Пэйли, которая утверждает, что знаменитость принуждал её к оральному сексу и притягивал голову девушки к своим гениталиям. По её словам, Джеймс Франко тащил к себе в номер её подругу 17-ти лет, однако не преуспел.

Вскоре после этого артист и режиссер выложил на свой канал Youtube обращение к аудитории, в котором отрицает свою причастность к упомянутым событиям. Он отметил, что люди имеют право размещать свои переживания публично и получать утешение.