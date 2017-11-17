Жизни экс-супруги Армена Джигарханяна угрожает опасность

Адвокат Виталины Цымбалюк-Романовской, экс-супруги Армена Джигарханяна, рассказал, что жизни его подопечной угрожает опасность, ее намерены убить. Неизвестные личности настоятельно требует ей отказаться от квартир и финансовых средств, которые находятся в ее распоряжении, информируют СМИ..

Со слов юриста, подобные угрозы от неизвестных злоумышленников поступают в адрес обладательницы многомиллионного состояния регулярно.

Они требуют отказаться от имущества. Именно эти угрозы послужили поводом для подачи заявления в правоохранительные органы. Представители Цымбалюк-Романовской заявляют, что все имущество было приобретено на финансы ее состоятельного отца.

Помимо этого юрист Виталины подготовил несколько исковых заявлений о клевете.