Рики Мартин выразил желание воспитать еще восьмерых детей

Известный певец Рики Мартин заявил, что желает воспитать еще восьмерых детей. Однако сейчас у него нет времени на семейные хлопоты.

Поп-исполнитель из Пуэрто-Рико Рики Мартин сейчас воспитывает двух мальчиков-близнецов по имени Маттео и Валентино. Несмотря на это, артист отметил, что хочет обзавестись большой семьей и иметь, по крайней мере, четыре пары близнецов.

Однако, как заявил Рики Мартин журналистам, на данный момент он не обладает достаточным количеством свободного времени, чтобы позволить себе подобную роскошь. Сейчас на повестке дня работа и свадьба с женихом Джованом Йосефом, и думать о пополнении в семье пока не приходится.