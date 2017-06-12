Участницу «Дома-2» Елену Хромину оттаскали за волосы

Участницу «Дома-2» Елену Хромину жестко оттаскали за волосы на проекте. Драка попала в эфир скандального телешоу.

Новенькая участница знаменитого в России реалити-шоу «Дом-2» Елена Хромина набирает баллы по популярности наравне с другими жителями «Поляны», однако не всем пришлось по нраву такое успешное выступление на проекте.

Среди завистников и недоброжелателей оказалась Дарья Андреева. Она сначала вступила в словесную перепалку со своей подругой, а затем и вовсе решила применить к ней физическую силу.

Она жестким образом прихватила оппонентку за длинные волосы и повалила Хромину на землю. Елена не желала сдаваться и выглядеть глупо, поэтому также начала защищаться от вульгарного женского нападения.

Остальные участники проекта принялись разнимать горячую парочку, но сделать это оказалось не так просто. Получила свою порцию подзатыльников и третья участница «Дома-2» Елизавета Триандафилиди. В чем причина такого агрессивного поведения девушек, так и осталось непонятным.