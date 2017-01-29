Майкл Дуглас заранее ответил на возможные обвинения в мастурбации

Американский актер Майкл Дуглас решил заблаговременно защитить свою репутацию от провокационных обвинений в его адрес, которые должны были вскоре поступить. Он рассказал издательству Deadline, что не занимался мастурбацией перед работницей своего продюсерского центра.

«Мой адвокат поделился со мной, что The Hollywood Reporter намерены напечатать статью об одной из сотрудниц, которая работала на меня более тридцати лет назад»,- рассказал он и предупредил, что это ложь.

Актер рассказал, в материале будет идти речь о том, что женщина предъявляет ему обвинения. Дугласа хотят обвинить в мастурбации перед ней и применении похабных слов при общении. После чего Дуглас якобы уволил ее без дальнейшей возможности устроится в Голливуде.

На момент публикации этого заявления The Hollywood Reporter не писал материалов имеющих отношение к мастурбации актера.