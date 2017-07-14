Год после хайпожерства: Поклонники просят Малахова снова показать Шурыгину и Семёнова

9 января Сергей Семёнов, который оказался за решёткой за изнасилование Дианы Шурыгиной, получил условно-досрочное освобождение. Фанаты в память о выпусках «Пусть говорят» с участием этих двух персон просят Андрея Малахова организовать встречу героев в на телеэкране 31 января, когда был первый такой эфир, как сообщает VistaNews.

Ровно год назад Диана Шурыгина поведала об изнасиловании, случившемся в апреле 2016, когда праздновался День рождения друзей. По итогу всего, Сергей Семёнов был обвинён в изнасиловании, получив 8 лет. Однако потом срок начали постепенно сокращать, и в итоге оказалось условно-досрочное освобождение.

По мнению поклонников Дианы Шурыгиной, раз это произошло, значит, «девушке-изнасилование» и её обидчику необходимо встретиться. По словам фанатов, очень важно узнать из уст самих участников истории, прославившей Андрея Малахова до того, что у него появилось прозвище «хайпожёр», что изменилось за эти месяцы.