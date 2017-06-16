Лысый Антонио Бандерас сфотографировался с портретом Николая II

Лысый актер Антонио Бандерас сфотографировался в Российском музее в испанском городе Малага возле потрета императора Николая II, написанного Ильей Репиным. Снимок опубликовали на странице филиала в Facebook.

В сообщении сотрудники учреждения информируют, что знаменитость восхитился многими картинами, которыми располагает музей. Они отметили, что также были рады увидеть актера в своих стенах и выразили надежду, что он посетит заведение ещё раз.

Филлиал Российского музея на родине Антонио Бандераса - Малаге открыли в 2015 году. С тех пор там каждый год открывается по три выставки. В феврале прошлого года их число пополнила "Династия Романовых".

Известно, что выбрить голову Антонио Бандерасу пришлось для съёмок в роли известного художника Пабло Пикассо.